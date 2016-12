"Questions pour un super champion" : un finistérien parmi les meilleurs joueurs de l'année

Jacques Bolloré, un concarnois de 54 ans, participe à l'émission spéciale de "Questions pour un super champion", diffusée le soir du réveillon de Noël à 18h sur France 3. Une émission qui réunit les meilleurs candidats en 2016 et qui déterminera le grand gagnant de l'année.

Jacques est un habitué du jeu : il fait aujourd'hui partie des cinq meilleurs joueurs de l'année. Plusieurs fois vainqueur dans l'émission quotidienne, il est alors rappelé par France 3 pour participer à l'émission réservée aux champions, "Questions pour un super champion", programmée le dimanche. Il enchaîne alors cinq victoires et empoche la cagnotte de 50 000 euros.

Jacques, un champion qui vient de Concarneau © Radio France - Soisic Pellet

Un champion modeste

Mais quand on évoque ces succès, le candidat breton semble le premier surpris. "Je suis tombé face à des candidats que j'avais vu à la télé avant et qui avaient un très bon niveau alors gagner face à eux, c'était surprenant" nous avoue-t-il. Car le finistérien n'est pas un gagnant ordinaire. Tout d'abord, son métier de carreleur détonne, loin des professions intellectuelles d'habitude représentées dans ce jeu. D'ailleurs, ses concurrents sont eux professeurs ou ingénieurs. Mais il en est fier : "Disons qu'on peut exercer un métier manuel et se cultiver à côté, ce n'est pas antinomique !"

La cagnotte, je ne m'y attendais pas du tout. J'étais juste content de participer !

La clé de la réussite selon lui : beaucoup de lecture mais aussi un peu de chance. "Il y a le côté aléatoire des questions qui joue" explique Jacques. Pour savoir si la chance a été de son côté pour cette spéciale de Noël, rendez-vous ce soir sur France 3.