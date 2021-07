Quetigny : des poneys au secours des espaces verts de la commune

Depuis deux mois la mairie de Quetigny en Côte-d'Or et le centre équestre "Les Allées cavalières" renouvellent leur partenariat gagnant-gagnant ou plutôt "broutant-broutant" : une dizaine de poneys sont mis à la disposition de la commune pour entretenir un vaste terrain derrière la gendarmerie.

Des poneys en ville à Quetigny ! La ville a proposé comme l'an passé, au Centre équestre "Les Allées cavalières" d'accueillir ses animaux dans des champs de la commune.

Le partenariat avec le centre équestre renouvelé

Depuis deux mois maintenant vous pouvez donc apercevoir en pleine ville, derrière les locaux de la gendarmerie, une dizaine de poneys shetlandqui broutent l'herbe d'un champ clôturé.

Des poneys missionnés pour tondre un vaste terrain

Ce terrain qui mesure entre 5 et 6 000 mètres carrés, déjà clos à l'origine n'est pas cultivé, c'est un pré avec un bassin de rétention dans le fond. L'intérêt pour la ville consiste en un sacré gain de temps sur les opérations de coupe. Et qui dit gain de temps dit économies.

Près de 80% en deux mois

C'est ce qu'explique David Richard responsable du pôle espaces publics à Quetigny, en charge notamment des espaces verts. "Les chevaux sont sur cette parcelle depuis deux mois, elle est tondue à près de 70-80%" dit-il.

Ces poneys ont la dent dure avec la verdure : ils ont rasé près de 80% de ce champ en à peine deux mois à Quetigny © Radio France - Stéphanie Perenon

L'expertise des poneys

Une sorte d'éco-pâturage comme on en voit parfois en montagne mais urbain celui-ci. Une façon de faire rentrer la nature en ville et de la laisser faire. Le technicien met en avant "l'expertise" des poneys capables de sélectionner ce qu'ils mangent ou pas. C'est très favorable à la nature. "Le fait que les chevaux broutent permet de faire pousser plus d'essence au printemps".

Ils aiment bien les arbres aussi !

Mais l'inconvénient c'est que les poneys s'attaquent aussi à l'écorce des arbres. "Ils aiment bien grignoter l'écorce tendre de certaines variétés. Il faudra qu'on trouve un moyen de protection pour l'an prochain mais ce n'est pas grave" assure David Richard.

Après les poneys qui seront les heureux élus ?

La ville de Quetigny réfléchit déjà à trouver d'autres terrains pour poursuivre l'expérience avec le centre équestre et planche pour trouver d'autres animaux qu'elle pourrait faire pâture sur les terrains de la commune. A Quetigny sur les 45 hectares d'espaces verts et de pelouses de la ville, 8 hectares font l'objet d'une gestion différenciée.

