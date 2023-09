Quetigny : l'exposition de la maquette de Nigloland stoppée à cause de dégradations

C'est la fin de l'exposition du parc d'attractions miniature Nigloland dans le centre commercial Carrefour Quetigny. Fin prématurée à cause de multiples dégradations. Cette maquette XXL avait été réalisée par Roman Kennel , un passionné de 19 ans. Le jeune homme a été prévenu ce jeudi 14 septembre 2023 par un passant qui a constaté que certaines attractions étaient abimées. Parmi elles, l'emblématique Grande Roue, le Donjon de l'extrême, le Noisette express et l'Apple Flight. Cinq années de travail balayées par des personnes malintentionnées. "Je suis très mal suite à la perte de ces maquettes et à l'arrêt prématuré de cette exposition, d'autant que j'avais d'autres projets dijonnais prochainement", explique Roman Kennel qui ne comprend pas la raison de cet acharnement. L'exposition avait rencontré un franc succès auprès des visiteurs. Elle devait initialement durer jusqu'au 23 septembre, le jeune artiste envisageait même de la prolonger de trois semaines.

Les images des dégradations

De nombreux modules ont été dégradés. - Roman Kennel

