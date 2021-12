Qui a modifié les panneaux obligeant le port du masque dans Poitiers ?

Qui a bien pu changer les panneaux obligeant le port du masque dans l'hyper-centre de Poitiers ? Les Poitevins ont découvert ces derniers jours que le "Port du masque obligatoire", a été changé. Un autocollant orange avec une écriture blanche, preuve que le méfait a été préparé avec soin, vient modifier le message pour contraindre au port du "slip". Les panneaux transformés sont place de la mairie et place Charles de Gaulle. Aucun indice ne permet de savoir qui est l'auteur de ce changement.

La municipalité réfléchit à remettre les panneaux en conformité. Entre les vacances et les travaux déjà en cours, ce n'est pas le dossier le plus pressant pour les agents de la ville. Au service communication de la mairie, on préfère rire d'une blague potache qui ne nuit à personne plutôt que de constater une dégradation. En cette période de Noël sous la cinquième vague, ce détournement culotté permet au moins d'arracher quelques sourires.

