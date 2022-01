Qui déclarera sa flamme pour la Saint-Valentin avec les bus Tango à Nîmes ?

Et si vous faisiez votre déclaration d'amour avec les bus Tango de la ville de Nîmes, pour la Saint-Valentin ?

Une déclaration d'amour au grand jour, à travers Nîmes et même toute son agglomération, ça vous tente ? Pour la Saint-Valentin, Tango vous propose de déclarer votre flamme. Votre message fera le tour de la ville ! Pour tenter votre chance, il faut envoyer en message privé sur la page Facebook de Tango un texte de 180 caractères maximum. Celui qui recevra le plus de "like" sera diffusé sur tous les écrans des stations de bus.