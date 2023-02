Qui est Maurane Jélic, la Stéphanoise en finale de l'émission Ninja Warrior?

Malgré le stress et la difficulté des obstacles, Maurane est accro. Cette étudiante en STAPS de 23 ans, ancienne grimpeuse de l'équipe de France d'escalade, fait partie des 13 finalistes de Ninja Warrior ce samedi 11 février. C'est la troisième fois qu'elle participe à l'émission de TF1 et la deuxième fois qu'elle est en finale.

ⓘ Publicité

"J'avais peur de tomber et de me ridiculiser à la télé"

Elle préfère prendre les obstacles un par un plutôt que déjà se projeter au sommet de la tour des Héros. - Laurent Vu / TF1

Pourtant, quand elle est approchée la première fois par l'émission, elle refuse. "J'avais peur tomber et de me ridiculiser à la télé." Mais son papa, aussi compétiteur qu'elle, la pousser à essayer. "Et j'en suis à ma troisième saison" sourit la jeune femme.

"Cet obstacle donne l'impression de voler"

loading

Il faut dire que les sensations sur ce parcours d'obstacle sont addictives. Certains "donnent l'impression de voler" explique l'athlète, malgré le stress de la compétition. "Je suis à deux doigts de pleureur tout le temps par ce que ça me bouffe de l'intérieur." Elle qui n'aime pas se satisfaire de la seconde place se concentre donc sur les obstacles, les uns après les autres, pour aller le plus loin possible.

Une quatrième saison?

Elle hésite à tenter une quatrième fois l'aventure. "J'ai été contactée pour la prochaine saison, j'ai envie. Après je dois valider ma licence cette année, il faut que je vois en fonction des dates si ça marche. Mais si ça marche, pourquoi pas!" Quatrième saison ou pas, elle a déjà gagné en notoriété, quand elle grimpe à Saint-Étienne ou quand elle va s'entraîner à Lyon.

loading

Elle aimerait participer aux championnats du monde de ninja aux Etats-Unis cette année. - Laurent Vu / TF1

"On me demande des photos" raconte-t-elle, un peu gênée par cette attention. Mais il y a les bons côtés. "Des papas et des mamans qui me disent que leur petite fille veut être comme moi : faire du sport et être forte. Ca me fait grave plaisir."

La finale sera diffusée samedi 11 février à 21h10 sur TF1.