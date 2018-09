Camembert, France

Si on osait, on vous dirait qu'il n'y a pas de quoi en faire un fromage ou que la chanson tombe à point à un moment où il faut plus que jamais défendre le "véritable" camembert de Normandie, mais avouez que les jeux de mots seraient faciles et ce n'est pas notre genre. Alors on vous dira simplement que le maire de Camembert qui a le bon goût de ne pas se prendre au sérieux - comme le montre la vidéo - s'est dit en quelque sorte : "Pourquoi pas nous ?" Et ni une, ni deux, Michel Cousin a proposé à Wilfrid Hubert d'écrire une chanson dédiée à sa commune.

Une autre chanson sur la classique cycliste Paris-Camembert

S'ensuit une campagne participative pour financer le projet sur le site de crowfunding Ulule. 1345 euros sont récoltés, loin des 16 000 espérés pour financer quatre jours de studio et un quatuor à corde. Qu'à cela ne tienne, la chanson "Camembert Village" voit le jour et Wilfrid Hubert qui a plus d'une corde à sa guitare (ou un rayon à son vélo) écrit même un autre titre "Paris-Camembert" qui, je vous le donne en mille... parle de la classique cycliste.

"Comme j'ai monté beaucoup de projets artistiques, je me suis dit qu'on n'allait pas s'arrêter là" explique l'artiste, "et l'idée est venue de créer Willy et les Conquérants pour être un peu les ambassadeurs de la Normandie à travers des chansons qui parlent des produits régionaux et des événements qui s'y passent." Bref, on n'a pas fini d'entendre parler (et chanter) Willy accompagné de ses conquérants.

Le CD 2 titres est présenté ce vendredi à... Camembert

Pour l'heure, le CD est présenté ce vendredi à 18h30 à la fromagerie Durand, dernière entreprise à fabriquer du véritable camembert dans le village du même nom. Un événement ouvert à tous. On devrait y chanter et manger du camembert sans modération. Pour le reste, vous connaissez la musique. Ça tombe bien vous pouvez dès à présent écouter les deux titres sur www.willylesconquerants.com Avec les paroles, pour reprendre ces deux hymnes en choeur.