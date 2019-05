Mais qui s'amuse à éteindre les lampadaires et feux tricolores la nuit à La Roche-sur-Yon ?

Depuis presque une semaine, un ou plusieurs petits malins ont trouvé comment éteindre les lampadaires et feux tricolores de plusieurs rues et places de la préfecture vendéenne. La ville a porté plainte et la police a ouvert une enquête.