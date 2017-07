Qui s'amuse à emballer les radars du Périgord ?

Depuis une semaine, trois radars du Grand Périgueux ont été emballés dans du carton et mis hors service. De curieux messages sont inscrits sur les emballages. Ces actes n'ont pas été revendiqués.

Qui s'amuse à décorer les radars de l’agglomération de Périgueux ? Après le radar d'Antonne, celui de la Rampinsolle, le radar de Saint-Laurent-sur-Manoire a été emballé dans du papier cadeau.Du coup, ils ne peuvent plus flasher.

Trois radars concernés

Il y a une semaine, le radar d'Antonne sur la RN21 a été recouvert d'un grand carton argenté avec un tag et une question "On flashe pas nous ?". Un petit visage souriant a été dessiné à côté. Un message bien mystérieux comme celui inscrit deux jours plus tard sur le radar de la Rampinsolle à Périgueux. On pouvait lire "vous êtes satellisés". On imagine le message destiné aux politiques ? Depuis ce lundi matin, sur celui de Saint-Laurent-Sur-Manoire on peut lire "Ma choune". D'après le dictionnaire ce serait une référence au sexe féminin. Le papier est à motifs et le radar bien emballé. L'écriture est assez semblable à celle des autres radars mais l'oeuvre n'est pas signée.

Le décorateur risque une grosse amende

Ce lundi, gendarmes et policiers n’étaient pas au courant de ces décorations mais ils rappellent que dégrader un radar ou en tout cas l’empêcher de flasher peut coûter cher. Jusqu'à 7.500 euros d'amende.