Qui s'est baigné au Grau-du-Roi cette année ?

Le Rotary Club Baie d'Aigues-Mortes avait lancé le pari pour ce début d'année. Covid oblige, l'association n'a malheureusement pas eu le droit cette année d'organiser son traditionnel bain du Nouvel An au Grau-du-Roi (Gard). Mais la plage n'est pas restée totalement vide, et surtout quelques baigneurs ont quand même joué le jeu et répondu à l'appel : le Rotary Club Baie d'Aigues-Mortes avait invité à poster sur Internet des selfies de baignade. L'appel court jusqu'à ce dimanche soir 23h59, il est encore temps !