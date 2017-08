Qui s'offrira la Porsche de Steve McQueen dans "Le Mans" ?

Les spécialistes estiment que cette automobile mythique pourrait se vendre à plusieurs millions d'euros. La Porsche 917K pilotée par Steve McQueen en 1970 pour le film Le Mans sera mise aux enchères fin août en Californie.

La voiture légendaire des 24 heures du Mans sera vendue aux enchères le 20 août 2017 aux Etats-Unis. C'est la Porsche 917K, bleu ciel et orange, surtout connue parce que c'est l'automobile qui était pilotée par Steve McQueen dans le film _Le Mans_, sorti en 1971.

La Porsche 917K, une icône

"Elle a marqué l'histoire des 24 heures du Mans", explique le directeur patrimoine de l'Automobile Club de l'Ouest, Fabrice Bourrigaud. La Porsche 917K est aussi le modèle qui a réalisé le record chronométrique du circuit lors des essais libres de 1970.

Marc Ouayoun est le directeur général de Porsche France, il assure que la Porsche 917K sera sans doute, une des voitures les plus attrayantes de la vente aux enchères le 20 août en Californie lors du Concours de Pebble Beach : "C'est le fantasme de tout collectionneur d'avoir une telle Porsche dans son garage !" Marc Ouayoun veut imaginer "une envolée des enchères à plus de 20 millions d'euros." Pour l'instant, certains l'estiment entre 13 et 16 millions d'euros. Reste à savoir dans quel état se trouve aujourd'hui l'automobile...