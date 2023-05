VIDÉO - Qui se cache derrière le petit vadrouilleur de France Bleu Occitanie ?

C'est le fil rouge de la matinale de France Bleu Occitanie, la dose d'humour quotidienne de votre radio. Chaque matin, entre 7h et 9h, le petit vadrouilleur se cache dans l'agglomération toulousaine à la rencontre des auditrices et auditeurs. Sébastien Brethenou de son nom nous fait découvrir, avec beaucoup de légèreté et d'humour, un lieu ou un évènement en Haute-Garonne.

Découvrez, dans cette interview décalée, qui se cache derrière ce drôle de personnage qui ne se sépare jamais de son sourire.

Si tu étais un mot ?

Amour, car que je trouve que l'amour est merveilleux. On n'a pas besoin de se dissimuler derrière un masque [il porte un masque ce jour-là, ndlr]. Il faut aimer tel que l'on est.

Si tu étais un slogan publicitaire ?

C'est beau la vie, pour les grands et les petits [dit-il en dansant sur les Ramblas de Toulouse].

Si tu étais une célébrité ?

Céline Dion sans hésiter. Elle est merveilleuse, c'est la plus grande chanteuse du monde, elle fait l'unanimité. Et j'adore la chanter [il se met à chanter].

Si tu étais un mode de transport ?

Un ascenseur, pour le côté émotionnel.

Que ferais-tu si tu étais le maire de Toulouse ?

Si j'étais le maire de Toulouse, j'organiserais des dîners chez les Toulousains. Un peu comme Valéry Giscard d'Estaing autrefois. J'irais dîner, tous les deux mois par exemple, chez une famille toulousaine. J'échangerais avec eux et je posterais sur les réseaux sociaux de la ville mon dîner, ou une partie de mon dîner.

