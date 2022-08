Des signes mystérieux affichés à Sarlat en Dordogne interrogent les habitants

"Le temps met tout en lumière". La phrase, peinte à la couleur rouge sur une bâche bleue affichée sur un mur de pierres au rond-point de la déviation, à la sortie de Sarlat, a de quoi interroger. D'autant plus que ce n'est pas la seule affiche placardée dans la capitale du Périgord noir. Elles ont fleuri, les unes après les autres à la gare, au Plantier, derrière la cathédrale, sur un rond-point en direction de Gourdon... Avec, à chaque fois, un triangle, une croix, un rond, et un message : "l'art est la vie, la vie est l'art", "certains signes précèdent certains événements"... Tout cela interroge, et des habitants de Sarlat mènent l'enquête.

Un Banksy sarladais ?

Jean-Louis en a vu une, une bâche bleue suspendue sur un mur en pierre. "C'est un sablier. Il tourne, le sable s'écoule... On reste avec le temps", tente-t-il d'analyser. Certains chuchotent que c'est une secte, d'autres un jeu de piste. En tout cas à la mairie on ne sait pas qui c'est, même la factrice n'a rien vu. Mais pour Patrice, c'est forcément quelqu'un qui veut rester discret. "Vu la patine artistique, ça ne peut être que la même personne ou le même groupe. La sensibilité est la même. C'est peut-être un artiste, une démarche, un descendant de la street-artist Miss.Tic : s'approprier la rue pour montrer ses œuvres et faire passer un message ?", s'interroge-t-il.

Le mystère résolu

En tout cas pour Olivier c'est forcément quelqu'un du coin. Pour lui les emplacements choisis ont forcément un sens, et il guette de nouveaux signes qui lui permettront de résoudre l'énigme. Et il semble qu'il a été entendu : une nouvelle affiche est apparue dans la nuit de samedi à dimanche, une bâche posée au rond-point de la déviation. On y devine une palette de peinture, et le message "Exposition Edw'Art du 12 au 24 août. Galerie André Malraux à Sarlat".

Les panneaux ont été affichés dans plusieurs rues de Sarlat. - Chaguy Guy

Le modèle est toujours le même : un dessin et un message. - Chaguy Guy