Qui sera le nouveau roi de la courge ce week-end à Rians ?

Rians, France

De la patience, de la passion, beaucoup d'eau et des oligoéléments. Voilà la clé du succès de Christian Vanetti. Ce jardinier paysagiste de La Ciotat participe tout ce week-end à la fête de la courge de Rians. Il aligne même un spécimen de courge géante qui avoisine les 280 kilos, après avoir remporté l'an passé le premier prix avec une version un peu plus légère de 126 kilos. Il a même failli venir avec un spécimen de près de 300 kilos, mais la cucurbitacée s'est abîmée, peut-être rongée par un petit mulot. Une passion qui l'emmène donc chaque jour auprès de ses courges afin de les bichonner.

Une passion née il y a quatre ans

C'est un peu par hasard qu'il a découvert ces courges géantes, grâce à un ami qui lui ramène une graine du centre de la France. "J'ai planté la graine, et j'ai eu des résultats satisfaisants car la courge faisait la première année 137 ou 139 kilos". Alors, il réitère l'expérience l'année suivante. La culture est aussi prometteuse mais le pédoncule se casse, marquant l'arrêt de la croissance. Christian avoue à ce moment-là s'intéresser bien plus à la question.

"J'achète des graines à l'étranger, et j'obtiens deux courges, une de 186 kilos et l'autre de 226 kilos". C'est d'ailleurs avec celle là qu'il remporte le premier prix l'an passé. Cette année, il présente donc un modèle avoisinant les 280 kilos. Après l'avoir déplacée avec un engin de levage, il va lui "faire une petite beauté car elle a une fine pellicule de calcaire à cause de l'arrosage, je vais donc la nettoyer un peu" raconte t-il.

Le secret de cette croissance ? Les soins attentifs que Christian procure à ses courges. "Je vais les voir tous les jours, et c'est au moins une heure de soins par jour pour vérifier notamment le feuillage. Je leur donne notamment des oligoéléments, beaucoup d'eau. C'est une vraie passion, j'en ai d'autres mais celle-ci prend beaucoup de temps. Surtout que quand on voit le potentiel de ce légume, on sait qu'on peut aller encore plus loin. Et on se dit chaque année qu'on va essayer de gagner même quelques petits kilos". Christian Vanetti le sait, il a encore de la marge. Le record du monde des courges de cette catégorie, Atlantic Giant, avoisine les 496 kilos.

La fête de la courge, c'est donc tout ce week-end à Rians.