Qui sont les 7 touristes qui sont allés dans l'espace jusqu'à présent ?

On parle beaucoup du tourisme spatial, pourtant, cela fait plusieurs années qu'aucun touriste n'a mis un pied dans l'espace. Seulement sept voyageurs fortunés sont allés passer quelques jours dans la station spatiale internationale, au début des années 2000.

Vous souhaitez passer des vacances dans l'espace ? Ce sera peut-être bientôt possible. Dans l'émission "C'est déjà demain", Églantine Éméyé reçoit Michel Messager, le vice-président de l’Institut Européen du Tourisme Spatial. Il nous dévoile que seulement 7 personnes sont allées dans l'espace pour leur loisir, mais cela pourrait changer.

L'Américain Dennis Tito est connu pour être le premier touriste à s'être rendu dans l'espace en 2001. Un voyage d'une semaine l'ayant conduit au cœur de la station spatiale internationale avec l'agence spatiale fédérale russe. Au total, seulement 7 personnes ont effectué ce type de séjours bien particuliers.

Un voyage entre 25 et 35 millions de dollars

Partir en orbite a un coût : entre 25 et 35 millions de dollars. Quand même. Ce nouveau tourisme reste donc peu accessible.

Ce sont tous des gens fortunés qui ont réussi, notamment dans la bulle informatique.

Michel Messager nous explique que ces chanceux ont tous réussi professionnellement, et plus spécifiquement en brillant dans le domaine de l'informatique et des télécommunications.

Il y en a un qui a fait fortune et tous les jours, vous le connaissez sans le savoir.

Charles Simonyi est un autre touriste spatial bien connu, "c'est lui qui a inventé Excel et Word". Cet informaticien hongrois travaillait pour Microsoft et aurait vendu ses parts, "maintenant, il peut se promener tranquillement".

Le Petit Prince retransmis depuis l'espace, cela ne vous parle pas ? C'est normal. Le spectacle de Guy Laliberté, fondateur du Cirque du soleil, "a été retransmis dans le monde entier, sauf en France". Cet homme "pragmatique", serait actuellement en procès "parce qu'il essaie de faire rembourser ses 35 millions qu'il a fait passer dans sa société".

Voir la courbure de la Terre

Dans leurs récits d'expériences, ces voyageurs insolites rapportent tous un événement marquant : la découverte de la courbure de la Terre.

C'est quelque chose de voir la terre et cette rapidité, puisqu'ils tournent à peu près 8 fois autour de la Terre dans la journée.

Il est à noter que pendant ces années 2000, on ne laissait pas ces spationautes "assis pour regarder". Ils avaient des missions à bord, comme réaliser des expériences. Elles concernaient notamment "comment ils ont pris la gravité, tous les problèmes de promiscuité, les problèmes cardiaques". Ne part pas dans l'espace qui le veut, même avec les moyens financiers.

Les derniers vols de SpaceX, on se croirait dans une console de jeux.

Pour les prochains voyages, le milliardaire américain Jared Isaacman prévoit d'inviter des voyageurs tirés au sort dans une fusée SpaceX. Ce voyage se ferait "sans aucun astronaute professionnel pour l'épauler". Selon l'invité, les participants pourraient s'entraîner avant sur des consoles de jeu, "c'est pas très compliqué, tout est assisté".

Pour en savoir plus sur le tourisme spatial, réécoutez notre émission "Le tourisme spatial, et si nous partions en vacances dans l'espace ?".