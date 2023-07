Qui veut adopter Thor un chien policier rochelais qui prend sa retraite ?

Mission terminée pour Thor un chien policier âgé de 9 ans qui aspire à une retraite bien méritée. La police de Charente-Maritime lui cherche un nouveau maître et lance un appel sur sa page Facebook . Son maître actuel ne peut plus le garder car il a en charge un autre chien. Selon la police Thor est en bonne santé, très vif, très attaché à son maître et surtout très exclusif. Seul petit bémol il ne tolère pas ses congénères mâles ni même les chats. Le nouveau propriétaire devra se familiariser avec l'animal avant son adoption précise la police qui ajoute que Thor est visible à la brigade cynophile de La Rochelle.

ⓘ Publicité