Le 10 mai prochain, Julien Doré se produira sur la scène du Palais des Congrès et de la Culture du Mans dans le cadre de sa nouvelle tournée acoustique solo Vous&Moi. Il lance l'appel aux candidats pour assurer sa première partie.

En mars 2017 à Antarès, au Mans, c'est le groupe OMOH qui avait assuré la première partie du cyoncert de Julien Doré. Pour sa prochaine tournée, dans laquelle il jouera seul sur scène et en acoustique, le chanteur offre la possibilité à chacun de proposer sa candidature. Ce casting en ligne est réservé aux artistes qui chantent en solo, obligatoirement accompagnés de leur instrument. Selon le règlement du concours, c'est Julien Doré lui-même qui assurera la sélection, "sur des critères artistiques et de performance".

Une première partie différente à chaque date de la tournée

Toutes les dates de la tournée accueilleront une première partie différente, et attention, il n'est possible de postuler que pour une seule ville. Qui rejoindra Julien Doré sur la scène du Palais des Congrès et de la Culture du Mans le 10 mai prochain ? Le nom de l'heureux élu sera dévoilé sur les réseaux sociaux du chanteur.