Quimper : Un lutin farceur de Noël sème la zizanie chez Mahé

Connaissez vous la tradition du lutin farceur ? Vous êtes nombreux à accueillir depuis le début du mois de décembre l'un des elfes du Père Noël. Une tradition venue du Québec pour faire rêver les petits en cette période magique des fêtes de fin d'année. L'enfant reçoit d'abord une lettre du Pôle Nord lui annonçant l'arrivée d'un lutin qui restera jusqu'à Noël. Un petit être friand de bêtises !

ⓘ Publicité

"Il a déroulé tout le papier toilettes !" Ce matin là, à Quimper, Mahé découvre son salon entièrement redécoré. Mais qui est donc ce mystérieux farceur ? "C'est un lutin du Père Noël. Il s'appelle Chipesaucisse. La journée il regarde ce qu'il peut faire, il ne bouge pas, c'est un doudou et la nuit il fait des bêtises", explique la fillette qui reçoit cet invité pas comme les autres pour la 3ème année d'affilée. Et cette année encore, il a multiplié les farces : "Il est allé se jouer dans la douche, il s'est caché dans le sapin, il a coupé les cheveux de mes poupées, ça c'est la plus grosse bêtise de la semaine. Il a aussi fait des biscuits et mis de la farine partout", énumère Mahé.

loading

Après l'Amérique du Nord la mode du lutin farceur se développe sur le sol français. On trouve sur Internet des dizaines de pages et de photo pour les parents en manque d'inspiration. A Quimper, Chipesaucisse (NDLR : du nom d'un lutin islandais) repartira samedi soir lors de la tournée du Père Noël.

loading