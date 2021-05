Une Quimperloise avait perdu son chat, parti à bord d'un camion de livraison. 11 jours plus tard, grâce aux réseaux sociaux, elle le retrouve à une quarantaine de kilomètres de chez elle, sain et sauf.

Quimperlé : son chat était monté dans un camion de livraison, elle le retrouve 11 jours plus tard

Cette habitante de Quimperlé (Finistère) a remué les réseaux sociaux pour retrouver son chat. Elle a fini par le retrouver, 11 jours plus tard, à 40 kilomètres de chez elle. Son animal était monté à bord d'un camion de livraison. "11 jours à tenter de survivre dehors et aujourd'hui, un appel, quelqu'un qui t'aurait vu dans le jardin il y a quelques jours à la Forêt-Fouesnant", écrit la Quimperloise sur la page Facebook Dans les rues de Quimperlé. "Je fonce! Il est 15h30, je fais le tour du quartier, j'interroge les gens, ce n'est plus une, mais trois personnes qui l'ont vu", ajoute-t-elle, pleine d'espoir.

Une fin heureuse pour la jeune femme, qui finit par retrouver Minouche vers 22h30 ce mardi 4 mai. "Tu me vois, tu miaules, tu viens vers moi. Je ne pense qu'à une chose : rentrer le plus vite possible à la maison", poursuit la propriétaire pressée de nourrir son animal.