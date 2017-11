QUIZ - Les Hospices de Beaune pour les nuls

Alors que la vente aux enchères des vins des Hospices de Beaune commence ce vendredi 17 novembre 2017, France Bleu vous emmène à Beaune et vous propose de tester vos connaissances. Vous êtes un(e) vrai(e) Bourguignon(e) ? Un amateur de vin affuté ? Un touriste curieux ? Ce quiz est fait pour vous !

Du 17 au 19 novembre 2017, la ville de Beaune et le monde viticole bourguignon vont vivre aux rythme de la vente aux enchères des vins des Hospices de Beaune. Chaque année, fin novembre, cette vente aux enchères rassemble des milliers de curieux et de professionnels. Pour cette 157e édition, France Bleu Bourgogne vous propose de tester vos connaissances à propos de cet évènement unique en Bourgogne et dans le monde.

Bourguignon(e) pur jus ?

En attendant de déguster (avec modération, comme il se doit) les grands crus bourguignons dans les caves, France Bleu Bourgogne vous propose de découvrir quel pourcentage de sang bourguignon coule dans vos veines.