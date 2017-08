QUIZ - Les mots des vendanges : réponds juste ou tu passeras pour une bottiche

Alors que la récolte est lancée dans tous les vignobles de France, France Bleu vous propose de réviser votre vocabulaire des vendanges. Attention à la capounade !

Exceptionnellement précoces, avec une quantité en recul, mais sans doute une bonne qualité : voilà comment se présentent les vendanges 2017 en France. Dans la plupart des vignobles, la récolte débute cette année avec deux semaines d'avance en moyenne et le ministère de l'agriculture a annoncé ce vendredi que la production attendue serait en baisse de 18% par rapport à 2016. Mais si la grêle et le gel ont fait des dégâts, la maturité du raisin et le bon état sanitaire rendent les professionnels optimistes sur la qualité, comme en Champagne, en Alsace, dans la Loire ou encore l'Hérault.

Quoi qu'il en soit, les vendanges sont un rendez-vous incontournable pour l'économie française, un symbole de convivialité et une tradition qui régale aussi bien les gosiers que les dictionnaires. Notre quiz rassemble des mots de nombreux vignobles français : saurez-vous déjouer ses pièges ?

A vos marques, vougrez !

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.