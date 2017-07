R-Sky, seul fabricant professionnel français de cerfs-volants, est installé à Béziers.

R-Sky crée et fabrique des cerfs-volants pour amateurs et professionnels. Mais R-Sky c'est aussi une équipe de onze compétiteurs qui sont les meilleurs au monde. C'est enfin R-Sky qui organise les festivals de cerfs-volants à Narbonne, Saint-Cyprien et Portiragnes-plage.

Dans leur atelier situé en plein centre-ville de Béziers, Roger Tessa-Gambassi et Sylvie Salomon imaginent, dessinent et fabriquent des cerfs-volants depuis presque un quart de siècle. Leur boutique est parfois fermée car R-Sky se rend dans tous les coins du monde pour organiser ou participer à des festivals ou des compétitions. Les 11 cervolistes de l'équipe sont -à eux seuls- les meilleurs de la planète : champions de France, champions d' Europe, champions du Monde !

Retour dans l'atelier de Béziers où les deux fondateurs d'R-Sky fabriquent et vendent des cerfs-volants pour les amateurs comme pour les professionnels. Pas besoin d'être riche pour débuter, précise Roger Tessa-Gambassi.

Pour les gens qui veulent commencer, il suffit d'acheter un bon cerf-volant à 100€ et après, la plage c'est gratuit.

R-Sky est aussi synonyme de "Nirvana" , le nom de ce cerf-volant que Roger Tessa-Gambassi et Sylvie Salomon ont conçu dans leur atelier et qui a révolutionné le monde des cervolistes il y a 15 ans. Le "Nirvana" reste encore aujourd'hui le meilleur cerf-volant de la planète . Roger-Tessa-Gambassi se souvient :

Quand on a sorti le "Nirvana" les Américains disaient qu' R-Sky avait réveillé le monde!

Sylvie Salomon et Pierre Tessa-Gambassi dans leur atelier de Béziers. © Radio France - Gaëlle Schüller.

Pourquoi les fondateurs d' R-Sky, originaires de la région parisienne, ont-ils décidé de s'installer à Béziers il y a plus de vingt ans? Par erreur sourit Roger Tessa-Gambassi mais une erreur qui s'est révélée salvatrice.

On a vu qu'à Béziers il y avait toujours du vent..mais avec la tramontane, c'est juste impossible de voler!

R-Sky nous donne rendez-vous dès les 9 et 10 septembre prochains à Portiragnes-plage, tout près de Béziers, pour son prochain Festival des Vents. Spectacle garanti.