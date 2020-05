Radio Virus: la radio éphémère d'Yronde-et-Buron pour le confinement

Ce mercredi soir, c'était la dixième émission de Radio Virus. La première remonte au 22 mars, au début du confinement. Après une période de rodage, les bénévoles qui animent cette radio ont trouvé leur rythme, deux émissions par semaine, le mercredi et le dimanche à 18 heures, pour une très longue heure d'antenne.

Radio Virus n'est pas une webradio mais une vraie radio. Elle émet sur le 100.4 et a obtenu une autorisation temporaire du CSA pour être diffusée jusqu'au 30 juin. Pour la capter, il faut obligatoirement habiter Yronde-et-Buron; l'émetteur a une faible puissance et dépasse à peine un rayon d'un kilomètre. Un des cinq hameaux de la commune reçoit d'ailleurs très mal la radio. Toutes les émissions sont accessibles en podcast sur l'audioblog d'Arte Radio à retrouver ici.

La radio des Yrondelles

Comme son nom l'indique, avec une certaine ironie, Radio Virus a été créée pour le confinement. La vie sociale et associative est importante dans la commune et des habitants ont voulu maintenir un lien. Ils ont récupéré du matériel en catastrophe pour émettre et inviter les habitants à participer. Ils sont une vingtaine à passer à l'antenne, avec quelques chroniques régulières, de Tonton Mironton, Dame Tartine, Yrondelle migrateur, l'Oiseau Mouche, etc...

La radio des Yrondelles faite par les Yrondelles pour les Yrondelles. La radio qui se propage.

Ce sont tous des habitants d'Yronde-et-Buron, animateurs et chroniqueurs pour l'occasion. Ils ont réussi à maintenir une cohésion parmi les 600 habitants de la commune. Un mini phénomène local, au point qu'une habitante a dessiné un logo pour Radio Virus (un pangolin stylisé), repris en grand par plusieurs personnes qui l'affichent fièrement sur leur voiture.

Radio Virus s'affiche même sur les voitures d'habitants d'Yronde et Buron - Alexandre Cubizolles

Radio Virus était censée durer le temps du confinement, qui se termine. La dernière émission devrait donc théoriquement avoir lieu dimanche soir. Il pourrait malgré tout y avoir des prolongations jusqu'au 30 juin, peut-être à un rythme différent. Rien n'est décidé pour le moment.