Radoudou, la star des ados, déchaîne les foules à Pau

Près de 150 adolescents se sont rassemblés place Clemenceau à Pau jeudi midi pour aperçevoir Radoudou, une des stars du réseau social Snapchat.

Si vous avez passé la puberté, ce nom ne vous dit sûrement rien, c'est normal. Radoudou est une star de Snapchat, un réseau social qui permet d'échanger des photos ou des vidéos qui disparaissent au bout de quelques secondes, des "snap". Il fait en ce moment un tour de France, et il avait donné rendez-vous à ses abonnés à 12h30 précises place Clemenceau. Où il a été accueilli comme une star, sous les hurlements d'une foule de collégiens et lycéens. Radoudou est marseillais, il s'est fait connaître avec des vidéos humoristiques, notamment celles de la "voiture fantôme", où il bloque le régulateur de vitesse de son véhicule et quitte le siège conducteur....

Il fait le tour de France avec un euro par jour, racontent les adolescents, qui le prennent en photo pendant que lui même les filme. Le temps de faire quelques selfies et un snap, Radoudou n'est resté que cinq minutes place Clemenceau.