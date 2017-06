Raid in France en Ardèche : 427 km de course non-stop !

Du 5 au 10 juin, 140 coureurs Français, mais aussi Canadiens, Brésiliens, Suédois ou encore Italiens participent à une course un peu dingue en Ardèche. Le Raid in France est un parcours non-stop de 427 km, 12000 m de dénivelé positif à pied, en VTT, à la nage ou encore en kayak.

Cette année, la 9e édition du Raid in France se déroule en Ardèche du 5 au 10 juin. 140 coureurs s'élancent du lac de Devesset dans la nuit de dimanche à lundi, pour parcourir cette étape de la Coupe du monde des courses aventures.

Quatre à six jours de course non-stop

Cette course un peu dingue compte 427 kilomètres et 12000 mètres de dénivelé positif. Les coureurs passeront par la Voulte-sur-Rhône, les gorges de l'Ardèche avant de remonter au lac de Devesset pour terminer leur boucle.

Les 140 coureurs venus des quatre coins de la France mais également du Brésil, du Canada, de la Suède, du Royaume-Uni, de la Belgique ou encore d'Italie vont tout donner pendant quatre à six jours, selon leur niveau. Au programme de cette édition du Raid in France : 13 changements d'activités : trecks, VTT, kayak, nage, escalade ou encore spéléologie.

Chaque équipe compte quatre coureurs et ils doivent tous arrivés au bout pour être classés. Les deux meilleures équipes seront qualifiées pour la finale de la Coupe du monde des courses aventures.

Au cœur de la nature avec une carte et une boussole

Le parcours de la course est tenu secret jusqu'au déprt, les coureurs ne peuvent donc pas s'entraîner à l'avance. Ils doivent découvrir les lieux au moment de la compétition et s'orienter uniquement grâce à une carte et une boussole.

Ces sports, nombreux sont amateurs, et amoureux de la nature vont devoir se dépasser pendant quatre à jours selon la rapidité avec laquelle ils avancent.

Six médecins urgentistes présents

Cette course très physique est encadrée par plusieurs médecins. Six médecins du sport, urgentistes, habitués à ce genre de course, sont présents pour venir au secours des coureurs.

Sur ce genre d'épreuve, il arrive parfois des entorses, des insolations ou déshydratations. Ce sont les mêmes équipes de médecins que sur le Paris-Dakar et d'autres compétitions.