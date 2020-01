"Ralentissez vous allez fâcher le maire", des panneaux humoristiques pour faire ralentir les automobilistes

Montrécourt, France

A l'entrée du village de 237 habitants, une ménagère armée d'un gros calibre prévient "Ralentissez vous allez fâcher le maire" ! Plus loin, c'est Sam le pirate armé qui ordonne aussi de ralentir. Des dessins accolés aux traditionnels panneaux 30Km/h imaginé par le maire Marc Guillez et réalisés par son employé municipal et sa famille.

La dernière solution pour faire réagir les automobilistes pour l'élu qui a déjà fait installé des chicanes, en vain. Des automobilistes qui ne freinent pas à l'arrivée du village et roulent régulièrement à plus de 70km/h.

Marc Guillez mise donc sur l'effet de surprise pour faire ralentir les voitures. Et il voulait aussi les faire réfléchir aux conséquences de cette vitesse excessive avec un panneau beaucoup moins drôle d'une faucheuse qui prévient "accélérez elle vous attend au bout de la route".

La faucheuse pour faire réfléchir aux risques d'une vitesse excessive - Marc Guillez

En 2018, son affiche pour limiter les dépôts sauvages avait bien fonctionné, à l'époque, il avait écrit en rouge et noir sur un gros panneau

" Dans ce bois, vivent des oiseaux, des lièvres, des fleurs, la nature tout simplement. Quand tu viens déposer tes déchets, tu participes à sa disparition. N'oublie pas et aies le courage de dire à tes petits enfants que c'est de ta faute si la nature ne sera plus jamais ce qu'elle doit être"

De quoi dissuader de nombreux contrevenants, il espère que ces nouveaux panneaux auront le même effet.