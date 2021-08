Ramasser sa boule de pétanque sans se baisser : la drôle d'idée de Christophe Gaillard

C’est une petite révolution dans le monde de la pétanque ! Les connaisseurs le savent : lancer les boules, les chercher, se baisser pour les ramasser… Quand on joue toute la journée, ça devient vite fatigant. Christophe Gaillard a trouvé la solution.

Une pince aimantée qu’on clipse à sa chaussure et d’un simple mouvement… Tac ! La boule s’accroche. Il ne nous reste plus qu’à lever le pied pour la récupérer.

Ramasse ta boule™, c’est l’invention de Christophe Gaillard. L’idée lui est venue après plusieurs opérations du dos. Lors de ses parties de pétanque, c’était de plus en plus difficile de se baisser pour reprendre ses boules… Et pas question d’utiliser un fil aimanté !

Quand vous rentrez dans une compétition avec une ficelle, vous montrez un signe de faiblesse.

On a suivi Christophe dans un boulodrome du Grau-du-Roi, avec ses petites inventions. Les pétanqueurs d’abord surpris par le concept, sont rapidement séduits. Certains reconnaissent les limites du fil avec un aimant au bout : le bras fatigue très vite !

L'aimant s'attache sur n'importe quelle basket. Six couleurs sont disponibles pour le moment. © Radio France - Tom Hannane

On peut déjà acheter l’objet sur le site de Ramasse Ta Boule. Le prix : 19€90. À l’avenir, Christophe aimerait développer sa gamme de produits pour son sport préféré. Mais son plus grand désir, c'est de voir la pétanque aux Jeux Olympiques.