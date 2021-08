Randy le dauphin, de retour en Bretagne, dans le Golfe du Morbihan

Randy, le dauphin qui n'avait plus été vu depuis le mois de juillet en Bretagne, est de retour dans la région après une virée en Charente-Maritime et en Vendée. Il a été aperçu, filmé et photographié au fond du Golfe du Morbihan, notamment à Vannes.