VIDÉO - Rap des éboueurs de la ville de Paris : "Notre métier est aussi important que celui des médecins"

La journée, ils sont éboueurs et à leurs heures perdues, ils sont chanteurs. Leur groupe s'appelle La Triple XL et ces trois agents de la ville de Paris font le buzz sur un internet avec leur titre, "La Milice Verte de Paname", qui compte déjà plus de 30.000 vues.

Paris, France

Ils s'appellent Chris, Wilfrid et Alain. Le jour, ils sont agents d'entretien pour la ville de Paris, et à leurs heures perdues, ils font de la musique. Leur groupe s'appelle La Triple XL, en référence à leur taille de vêtements. Leur titre La Milice verte de Paname cartonne sur internet, avec déjà plus de 30.000 vues.

Un délire entre copains

La Triple XL c'est avant tout un délire entre copains. Lunettes de soleil et chaines en or, Chris, Wilfrid et Alain ont ajouté quelques accessoires à leur uniformes d'éboueurs. Une parodie du rap américain pour rigoler, mais pas seulement. Avec cette vidéo, ils ont message à faire passer. "On est des êtres humains qui se battent pour que la vie des villes et des autres s'améliore. Pour moi, on est aussi important que les médecins et les pompiers, on évite de nombreuses maladies, mais les gens n'en ont pas conscience", assure Wilfrid alias Big Will.

Un message sur l'écologie

Avec cette chanson, La Triple XL veut valoriser la profession d'éboueur mais aussi alerter les Parisiens sur l'écologie. "Quand on est éboueur, on est en première ligne, explique Chris, 27 ans de métier, les gens ne prennent pas conscience des déchets qui sont déposés. Mégots, chewing-gums, on trouve de tout... Si bien qu'aujourd'hui, les rats remontent à la surface."

Prochain titre à venir

Après ce buzz, les trois autodidactes comptent bien poursuivre leur aventure musicale. "Le prochain titre s’appellera La Teuf ce soir, car, on est comme tout le monde, après notre boulot, on fait la fête le soir", précise Alain avec enthousiasme. Le morceau sera à découvrir en ligne cet été.

Le clip de "La Milice Verte de Paname"