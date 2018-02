Amiens, France

Il s'est lancé dans un tour de France à vélo pour collecter des fonds pour les maladies de la vision. Et il a fait étape à Amiens ce lundi. Il s'appelle Raphaël Chabaud, il a 30 ans. Son nom ne vous dira rien mais vous avez peut-être déjà vu son visage : il a participé à l'émission de télé-réalité de M6 "Mariés au premier regard" à l'automne dernier. Depuis, il est suivi par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Et il a donc voulu en faire profiter les autres.

Une aventure de fada !"

Raphaël Chabaud s'est lancé dans ce périple à vélo au profit de l'association Rétina France, qui soutient la recherche sur les maladies oculaires, comme la cataracte, la DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age) ou le kératocône, une maladie dont il est lui-même atteint. Raphaël est parti de chez lui, près de Marseille, le 17 janvier et il a fait plus de 2.000 km à ce jour. Chaque soir, il est hébergé chez des particuliers qui se portent volontaire via les réseaux sociaux pour lui offrir le gîte et le couvert : "Je suis seul sur mon vélo qui n'est pas du tout un engin de course. Je fais 70 à 100 kilomètres par jour avec un petite remorque quelles que soient les conditions météo. Ce n'est pas toujours facile mais je reçois des centaines de messages d'encouragement de la part de gens qui me suivent. Ça fait vraiment chaud au cœur. Ce qui m'a marqué, c'est que la France est un pays accueillant, contrairement à ce qu'on entend parfois. Les gens ont souvent le cœur sur la main. Un jour, j'ai été hébergé chez une jeune fille avec qui on a dîné tranquillement, le lendemain, c'était chez un couple avec qui je suis allé chercher les enfants à l'école, le surlendemain, chez un ancien arbitre international de rugby de 80 ans qui m'a raconté ses souvenirs. C'est une aventure de fada ! Ce sont des expériences magiques."

Raphaël Chabaud fera étape à Beauvais ce mardi. Vous pouvez suivre son périple sur les réseaux sociaux (Instagram : raphael_mapr2 et Facebook : Raphael mapr) et participer à sa cagnotte pour la recherche sur les maladies oculaires ici.