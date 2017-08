Rassemblement de beach cruiser et de vélos custom à Amiens : "On est un grande famille"

Ils aiment rouler à la cool sur des vélos délirants. Ce sont les passionnés de beach cruiser, ces vélos venus de Californie. Ils se sont tous donné rendez-vous à Amiens ce weekend, à l'initiative de l'association locale Waid'n'Bike.

Vous avez peut-être croisé de drôles de vélos ce weekend dans les rues d'Amiens. Ils sont de couleurs flashy, avec des cadres et des guidons surdimensionnés. Ce sont des beach cruiser, des vélos utilisés pour déambuler à la cool le long des plages de Californie. Un rassemblement de passionné est organisé ce samedi et ce dimanche à Amiens. Au programme : des "rides", comprenez des ballades dans la ville, au guidon de leurs engins. L'événement est organisé par Waid'n'Bike, une association amiénoise de fans de ces vélos, qui avait donné rendez-vous à tous les participants devant la Maison de la Culture.

Avec leurs longues barbes et leurs vestes en jeans, on croirait à un rassemblement de bikers. Sauf qu'ils ont des vélos à la place des motos. Ces passionnés sont venus de toute la France. "J'ai mis le vélo dans le coffre et je suis venu de Metz", confie Dominique. "C'est uniquement pour la balade, on ne montera pas le Galibier avec." Son vélo est rouge et noir, fait plus de deux mètres de long et son sélecteur de vitesse est surmonter d'une petite tête de diable. "En tout, il y en a pour environ 1 500 euros."

Le départ des "rides" s'est fait depuis le parvis de la Maison de la Culture. © Radio France - Tommy Cattaneo.

D'autres sont venus d'encore plus loin juste pour faire quelques kilomètres entre copains. "On fait des rassemblements en France, en Belgique, aux Pays-Bas..." explique Patrick, venu d'Allemagne avec sa femme. Son vélo est un custom, une sorte de beach cruiser mais entièrement personnalisable. Le cadre couleur rouille vient du Canada et lui a coûté 600 euros. Mais quand on aime on ne compte pas. "En tout avec femme, on à 17 vélos, c'est pour ça qu'on a une maison avec trois garage."

Cette passion peut donc coûter très cher, alors d'autres font de la récup. "Ça c'est des cintres de vélos de course que je coupe et que je soude", détaille Loïc en parlant de son guidon. Il a déjà fait six vélo de ses mains, dont un avec un cadre entièrement en bois.

Loïc a entièrement construit de ses mains ce vélo custom. © Radio France - Tommy Cattaneo.

"C'est une grande famille le vélo custom", explique Xavier, secrétaire de l'association Waid'n'bike. "Des rassemblements comme ça sont organisés partout en Europe. La seule condition pour participer; c'est d'avoir un vélo custom. Tout le monde est le bienvenu."

En plus, les Picards fans de beach cruiser n'auront plus à faire venir leurs pièces de vélos des Etats-Unis. Clem's Cycle, une boutique spécialisé dans ce type de vélos, a ouvert à Amiens au mois de mai.