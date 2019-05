Rassemblement national de camping-cars XXL à Argelès-sur-Mer

Argelès-sur-Mer, France

C'est la première fois qu'un tel événement à lieu dans les Pyrénées-Orientales. La ville d'Argelès-sur-Mer accueille plus de 65 véhicules XXL. Certains camping-cars sont ouverts à la visite.

Un camping-car XXL, c'est un véhicule mesurant plus de 10 mètres de long avec à l'intérieur tout le confort que l'on peut retrouver dans une maison. D'ailleurs pour les "camping-caristes", ceux qui possèdent un camping-car, il s'agit souvent de leur principale voir unique maison. C'est le cas de Michel et Paulette qui vivent à l'année dans leur mobile-home de 27m² et sillonnent l'Europe : "A la retraite nous avions envie de voyager, mais on voulait du confort. Ici nous avons la machine à laver, une vraie cuisine avec four, réfrigérateur, congélateur, toilettes séparées, une douche et notre chambre". Ce couple sans domicile fixe suit le soleil depuis 5 ans. L'hiver ils se rendent en Espagne et au Portugal, l'été, dans les pays nordiques : "Le gros avantage c'est que nous ne somme pas attachés quelque part, si on a envie de partir, on part, on est complètement libre". Avec la seule contrainte de trouver un espace pouvant accueillir ce type de véhicule.

La chambre du camping-car © Radio France - Colline Rigaut

Le camping-car de Michel et Paulette © Radio France - Colline Rigaut

Vivre sur les routes fait rêver plus d'un

Ces véhicules ne passent pas inaperçus ! En France ou en Europe, ils sont encore peu nombreux, contrairement aux pays nord-Américains. Du coup, les curieux se pressent pour aller les visiter. Véronique, par exemple, rêve de cette vie de bohème : "C'est magnifique, c'est une vraie maison, ça fait envie. Le seul problème c'est que mon compagnon ne veut pas en entendre parler. Il ne veut pas de caravane ou de camping-car. Moi j'aimerais bien, mais bon, c'est quand même un monstre, à conduire, ça ne doit pas être facile. Il faut le budget aussi, il faudrait que je gagne à l'Euro Millions". Ce rêve a en effet un prix : avec toutes les options, il vous faut compter entre 500 et 700 mille euros pour acquérir ce type de camping-car. Et l'obligation de passer le permis poids lourd.

Vous pouvez aller visiter ces camping-cars XXL au Luna Park à Argelès-sur-Mer jusqu'à mercredi 8 mai.