RATP : des parapluies prêtés à la sortie du métro

On oublie très souvent son parapluie. Et bien si c'est le cas, sachez que la RATP vous en prête un ! Depuis le 1er septembre, les jours de pluie, la RATP vous propose ce nouveau service, gratuit. C'est une expérimentation qui se fait sur la ligne 14, sauf pour les stations Châtelet et Bercy, ainsi qu'à Opéra et Gambetta. 13 stations participent à cette nouvelle offre.

Campagne de la RATP à Paris pour les prêt de parapluie © Radio France - Fany Boucaud

Il suffit tout simplement d'aller au guichet et de demander votre parapluie. L'agent RATP va vous chercher le précieux sésame en échange d'une caution de 5 euros. "Il est bleu, en général tout neuf" explique Axelle, agent RATP depuis 3 ans sur la ligne 14, "il est petit, on peut le ranger partout et il est très léger!" Chaque jour, ce sont cinq à six personnes qui lui demandent un parapluie. Et ils sont beaucoup plus nombreux en cas de tempête.

Les usagers le ramènent quand ils le souhaitent aux stations qui proposent ce service ou ils peuvent également le garder.

Micheline, qui attend au guichet est très étonnée de cette nouvelle offre : "Prêt parapluie, demandez à un agent... J'en ai toujours un sur moi mais on ne sait jamais, on peut toujours avoir un oubli!" Derrière elle, Claude, qui arrive de Toulon, a oublié le sien. Elle est donc très heureuse de pouvoir profiter de cette offre. Claude le trouve très léger et pas cher et va peut-être même le garder.

Jean-Moïse qui découvre les parapluies de la RATP à la station Cour Saint-Emilion © Radio France - Fany Boucaud

C'est aussi une très grande aide pour certains qui oublient de prendre le leur, comme Jean-Moïse qui trouve cette nouvelle offre parfaite. Il avoue que son parapluie est bien devant sa porte mais il n'a pas le réflexe de le prendre en partant de chez lui.

Depuis le mois de septembre, la RATP a prêté 130 parapluies explique Valérie Gaidot, responsable du pôle management des services aux clients. Dès que la RATP a connaissance de la pluie, "on informe directement nos usagers de cette possibilité de service avec des messages sonores dans les rames et les stations." Actuellement, un parapluie sur trois est restitué selon elle, ce qui signifie que les voyageurs le gardent avec eux.

Valérie Gaidot, responsable management des services aux clients de la RATP avec le parapluie de prêt et le lapin de la RATP © Radio France - Fany Boucaud

Ce service étant une expérimentation pour l'instant, la RATP compte le généraliser à l'ensemble des stations et des gares de Paris en fin d'année. A ce stade, une centaine de parapluie est mise à disposition des voyageurs. Ces parapluies ont été achetés par la RATP pour un montant que l'entreprise ne souhaite pas communiquer.