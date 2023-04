Réalité virtuelle : en Mayenne, on peut s'échapper d'une maison de retraite pour aller trouver l'amour

Le 25e salon Laval Virtual se poursuit jusqu'à dimanche à Espace Mayenne. L'occasion pour le grand public de tester une cinquantaine d'expériences avec des casques de réalité virtuelle comme Date Night, un jeu développé par des étudiants d'une école de jeux vidéos d'Angoulême. Vous incarnez le résident d'un Ehpad en fauteuil roulant qui veut sortir de sa maison de retraite pour aller un rendez-vous amoureux sans se faire rattraper par le personnel.

"On a voulu parler de plein de sujets, explique Raphaël Horion, un des membres de l'équipe qui a développé le jeu, la sexualité chez les personnes âgées, la vie en Ehpad, qu'est ce que c'est que se déplacer en fauteuil roulant. Pour le développement, on a par exemple fait tester le jeu à des personnes qui sont en situation de handicap et qui utilisent un fauteuil roulant pour avoir leur avis. Et les retours, c'était que c'étaient elles qui finissaient le jeu le plus rapidement."