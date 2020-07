Bourgogne : aidez à recenser les chauves-souris dans l'Yonne

Et si vous participiez au recensement des chauve-souris dans votre immeuble ou votre jardin ? L'Observatoire de la faune de Bourgogne et la Société d'histoire naturelle d'Autun lancent un appel aux habitants de la région pour identifier les lieux de reproduction de ces petits mammifères.

Elles sont peut-être cachées dans votre grenier, le mur de votre garage ou derrière ce volet qui reste ouvert en permanence : les chauve-souris sont recensées dans l'Yonne jusqu'à fin juillet par l'Observatoire de la Faune de Bourgogne et la Société d'histoire naturelle d'Autun. 25 espèces sont présentes dans la région, y compris dans l'Yonne, mais sont aujourd'hui menacées.

Comment faire le recensement chez vous ?

Les habitants sont invités à garder l’œil ouvert à la maison pour repérer ces petits mammifères qui savent se faire discrets. "Ils peuvent être _sous des toitures, dans les joints de dilatation d'immeubles, dans les caves ou les greniers_, voire dans les trous de murs, explique Alexandre Cartier. Il y a plein d'habitats différents que les chauve-souris peuvent exploiter".

Vous pouvezles observer directement sur place en journée, ou à la tombée de la nuit lorsqu'elles s'envolent pour aller chasser. Pour participer au recensement, il vous suffit de vous rendre sur le site internet de Faune Bourgogne Nature et d'y indiquer vos observations, tant sur le lieu que sur le nombre d'individus repérés dans la colonie. Pour faciliter l'identification des espèces, il est aussi possible de transmettre une photo, de préférence sans flash pour ne pas perturber les animaux.

Certaines chauves-souris peuvent s'installer derrière vos volets si vous les laissez ouverts en permanence - Société d'histoire naturelle d'Autun

Des espèces menacées

Le recensement des chauves-souris dans la région se fait régulièrement afin d'évaluer au mieux le nombre d'individus encore présents en Bourgogne et dans l'Yonne. "Il y a vraiment des espèces en très forte régression et menacées de disparition à court ou moyen terme, alerte Alexandre Cartier. Il n'y a _plus de sites de reproduction connus en Bourgogne pour certaines_".

"L'inventaire est permanent, on demande aux particuliers de nous aider pour faciliter les recherches, explique-t-il. En hiver, elles sont regroupées par grosses colonies mais en période estivale, elles sont plus dispersées sur le territoire".