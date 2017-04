Recherche adolescents pour le tournage d'un téléfilm en Lorraine

Après la recherche de maisons, la société de production Europacorp Télévision organise un casting, à la recherche d'adolescents de 16 à 20 ans pour le tournage d'une série qui débute le 10 mai en Lorraine puis en Alsace.

A partir de ce 10 mai 2017, la société de production EuropaCorp Télévision débute le tournage de la série télé "Aux animaux la guerre". Une adaptation du livre du Lorrain Nicolas Mathieu, réalisée par Alain Tasma. Le tournage doit débuter dans le Grand Est, en partie en Lorraine puis en Alsace. En mars dernier, la société était déjà à la recherche de maisons et d'appartements dans la région. L'histoire se déroule dans les Vosges, une usine est sur le point de fermer, un des ouvriers accepte un nouveau boulot pour une bande de malfrats, et voilà que sa vie se complique très vite...

Les adolescents recherchés doivent avoir entre 16 et 20 ans

Europacorp Télévision recherche "des garçons de toutes origines, âgés de 16 ans révolus à 20 ans , faisant plus jeunes" . Pour postuler, la société communique cette adresse castings.animauxlaguerre@gmail.com , mettre en objet : ROLE ADO . Ces précisions, " les parents doivent envoyer leurs adresses, téléphones, mail, nom et prénom de l'enfant, sa date de naissance, sa taille, deux photos dont un portrait avec sourire et une photo en pied sans sourire. Préciser si l'adolescent a une expérience en théâtre ou en tournage. "

L'équipe précise encore "attention, c'est aux parents de contacter la personne chargée du casting".