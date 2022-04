On recherche Chouquette le perroquet Gris du Gabon qui a disparu en Dordogne

Ce mercredi après-midi, une habitante de Mauzens-et-Miremont en Dordogne a signalé la disparition de son perroquet un Gris du Gabon âgé de 12 ans. Chouquette était dans la maison, sur l'épaule de son propriétaire quand il s'est envolé par une porte restée malencontreusement ouverte. " Elle n'a pas l'habitude d'être dehors" explique Laurence la propriétaire, très attachée à l'oiseau qui appartenait à sa mère.

Chouquette parle, chante et imite les chats

"Nous avons fait le tour des voisins et nous avons prévenu la mairie et les pompiers" explique cette habitante de Mauzens-et-Miremont. Le perroquet n'est pas farouche. L'oiseau chante beaucoup, il parle même, il dit bonjour et imite les chats. Si vous l'apercevez, merci de contacter France Bleu Périgord au 05 53 53 82 82. Nous transmettrons vos coordonnées aux propriétaires.