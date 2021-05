Recherche d'une famille en Dordogne : Fabrice les a retrouvé !

En quelques heures seulement, Fabrice a retrouvé la trace de la famille qu'il cherchait depuis six ans. Grâce à l'aide des auditeurs et internautes de France Bleu Périgord, il est entré en contact avec un certain Philippe Martinez, pasteur dans la Drôme. Après un e-mail envoyé, le Bergeracois a pu appeler celui dont il connait parfaitement une partie de la vie. Le colis avec tous les souvenirs de la famille vient d'être envoyé.

"De mon enfance, je n'avais rien"

Ce dimanche, France Bleu Périgord publiait un article relatant le travail de recherche de Fabrice, un habitant de Bergerac, en Dordogne, pour retrouver une famille dont il avait retrouvé une partie de la vie dans un carton. En quelques heures, l'article a été partagé à 2.000 reprises.

Philippe va retrouver ses documents dans les prochains jours. - DR

"Grâce à France Bleu, Fabrice m'écrit sur le site internet de l'Église. Il me raconte qu'il a un carton avec mes affaires, que ça pourrait m'intéresser, et me demande si je voulais le récupérer. De mon enfance, je n'avais rien ! J'ai retrouvé des passeports et des chéquiers. Et puis surtout, toutes les photos de famille avec mes frangines, il y avait nos diplômes scolaires... Mon papa était responsable à la SNPE à Bergerac et je suppose que pour son déménagement, il a dû déposer ses cartons avec des photos de famille. Plus tard, il a été envoyé en Guyane, où il a fini sa carrière là-bas, sur base de lancement de fusées. Et puis, ce carton a été oublié. Ça a une valeur sentimentale, ça nous a fait très plaisir. J'ai vu ça comme un clin d'œil du destin. Ça me fait plaisir, d'autant plus que je n'avais plus aucune trace. "