Preaux, France

Elle a d'abord collé des affiches à Loches, Tours et Montrichard, mais faute de candidats, Juliette Mazingarbe a élargi ses recherches à l'Indre et même au Cher. Animalière pour la société Les animaux du film, basée à Beaumont-Village, la jeune femme doit sélectionner seize propriétaires de chattes et de chiennes en gestation, en vue du tournage d'un documentaire télé. Il lui manque encore une dizaine de propriétaires : « On voudrait que les femelles puissent mettre bas entre la semaine prochaine et mi-mai. Il n’y a pas de critères de races. L’objectif est de trouver un panel de profils différents : des animaux vivant en appartement ou en rase campagne, chez des jeunes couples ou des personnes âgées, avec ou sans enfants ».

Loutres, faucons et cochons

Si elle a quelques difficultés à recruter, Juliette Mazingarbe explique que c'est parce que les propriétaires n'ont pas envie d'être filmés. Elle tient à les rassurer : « Ils seront filmés parce qu’ils font partie intégrante de la vie de leurs animaux. Mais il n’y aura pas de gros-plans, pas d’interviews. Ce qui nous intéresse, c’est d’observer le début de la vie des petits de la naissance au sevrage, leur découverte du monde qui les entoure ». L'équipe prévoit de venir quatre fois pour chaque animal pour une ou deux journées de tournage. La participation donne droit à une indemnisation.

La société Les animaux du film travaille rarement avec des animaux domestiques. Sa spécialité, ce sont plutôt les animaux sauvages (faucons, buses, goélands, loutres, ânes, renards...) Elle fournit également au duo d'humoristes les Bodin's le cochon qui les accompagne sur scène en ce moment.

Si vous êtes intéressé par le casting, vous pouvez contacter les Animaux du film par mail animauxdufilm@gmail.com ou au 07.84.43.66.30.