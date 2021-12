Recherche médecins désespérément, Bessan affiche ses banderoles pour trouver au plus vite des professionnels

Deux immenses banderoles ont été installées à Bessan sur un axe routier très fréquenté avec ce message "Allo docteur ? Recherche médecins généralistes." Au début des années 2000, les professionnels étaient deux fois plus nombreux alors que le nombre d'habitants était plus faible.

Comme un très grand nombre de communes en France, Bessan souffre d'un manque de médecins. Seulement trois professionnels pour 5.280 habitants. Mais l'un d'entre eux, qui tente de prendre sa retraite depuis plusieurs années, a décidé cette fois de se retirer dans les prochaines semaines. Il y a 20 ans, Bessan comptait deux fois plus de généralistes alors que le nombre d'habitants était 20% moins élevé. La relève est compliquée.

Attirer un jeune médecin est donc un véritable casse-tête. La mairie de Bessan a bien entamé des démarches, mais les candidatures ne se bousculent pas au portillon comme dans bon nombre de collectivités, le pays agathois est pourtant attractif et les conditions de vie moins austère que dans d'autres départements.

Cette fois, le maire Stéphane Pépin-Bonet emploie les grands moyens. Deux banderoles ont été installées ce lundi 6 décembre à l'entrée comme à la sortie de la commune sur laquelle il est mentionné :

"Allo docteur ?? Bessan recherche des médecins généralistes, contactez le 04.67.00.81.89."

Le message est on ne peut plus clair. Il y a urgence à agir et trouver rapidement des professionnels. D'après les statistiques de l'INSEE, la population de Bessan devrait progresser de 15 % d'ici 2030. Ceux qui exercent aujourd'hui n'acceptent plus aucun patient. Et pour les nouveaux arrivants, il faut s'armer de patience pour se faire soigner.

"Avec deux médecins, on ressent les difficultés des personnes âgées notamment. Il y a un paradoxe pour ces personnes-là qui restent le plus longtemps à domicile et qui ont bien du mal à se faire soigner."

"Les communes Vias, Marseillan et Agde confrontées à la même problématique."- Stéphane Pepin-Bonnet

"La désertification médicale est préoccupante partout et, progressivement, notre village n’échappe pas à la règle" dixit Stéphane Pépin-Bonet. "Il y a des projets de cabinets médicaux à Bessan avec des professions libérales qui veulent se réunir, mais il manque toujours un médecin généraliste dans le parcours médical de l'ensemble de la profession qui veut s'unir."

''Bessan n'est pas identifié comme désert médical en tant que tel, pourtant nous sommes autant impactés''. Copier

Les banderoles longues de six mètres, suspendues au-dessus de la chaussée ne passent pas inaperçues sur l'avenue principale traversant la commune et ne peuvent qu'attirer le regard des automobilistes quittant l'A9 pour se rendre à Agde.

En 2020, 100.621 médecins généralistes exerçaient en France.