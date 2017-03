Recherche maisons dans les Vosges pour le tournage d'une série télé

Une société de production recherche dans les Vosges six types d'habitations pour les décors d'une série télé qu'elle souhaite tourner en mai prochain. Une location rémunérée selon le type de biens avec engagement de remise en état. Ça vous tente?

Vous voulez apercevoir votre maison dans une série télé et en plus être rémunéré ? Une société de production recherche dans les Vosges 6 types de maisons pour les décors d'une série télé qu'elle souhaite tourner en mai prochain.

Une série, adaptation du roman "Aux animaux la guerre" de l'auteur spinalien Nicolas Mathieu, qui sera réalisé pour France 3 par Alain Tasma. L'histoire se déroule dans les Vosges, une usine est sur le point de fermer, un des ouvriers accepte un nouveau boulot pour une bande de malfrats, et sa vie se complique très vite..

A la recherche d'une ambiance de sapins et d'isolement, selon la société de production

La société recherche dans les Vosges 6 types d'habitations : une maison pavillonnaire, au minimum de 130 m2 avec grand garage aménagé comme un atelier de mécanique auto, un appartement au centre de Saint-Dié avec décoration ancienne, un appartement dans une barre HLM avec une décoration ancienne au minimum de 100m2, une très grande maison moderne isolée proche de la forêt, une maison récente sans voisinage proche idéalement maison d'architecte et une grande bâtisse en forêt non rénovée. La rémunération prévue : de 500 à 1300 euros par jour en fonction du bien.

Selon Rémi Duchêne, le "repéreur" de décors pour la société de production, il est important ici de trouver "*_une atmosphère bien particulière,* décrite dans le livre et l'adaptation télé,que l'on trouve seulement dans les Vosges. Des routes longeant une vallée, traversant des villages qui dépendent d'une usine. Une ambiance de sapins_" , ajoute Rémi Duchêne, "**et d'isolement**"\. Toute location est contractualisée précise encore le professionnel au cas par cas, la production s'engage à fournir une attestation d'assurance et à remettre en l'état les lieux.

Le tournage est prévu à partir du 11 mai entre les Vosges et le Bas-Rhin.

Pour toute question et proposition : reperage.decor.lorraine@gmail.com