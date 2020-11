Reconfinement : le message de soutien de Franck Dubosc aux commerçants et artisans mayennais

Le comédien et humoriste Franck Dubosc, sollicité pour un message de soutien aux commerçants et artisans du département, leur a envoyé un petit mot pour les réconforter et leur témoigner de sa sympathie dans cette période très difficile économiquement et humainement.