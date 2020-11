Reconfinement : un toiletteur canin itinérant autorisé à travailler dans le Gard mais pas dans l'Hérault

Jean-Luc Costa Roch est toiletteur itinérant pour chiens, basé à Lunel. La réouverture samedi des commerces et services mettra fin pour lui à une situation "incompréhensible" : depuis le reconfinement, il lui est interdit de travailler dans l'Hérault, en revanche dans le Gard, il a le droit.

D'un côté du Vidourle, c'est oui. De l'autre, c'est non. Au moment du reconfinement, Jean-Luc Costa Roch, toiletteur itinérant pour chiens basé à Lunel, a écrit aux deux préfectures : celle du Gard l'autorise à travailler, celle de l'Hérault lui interdit. "On a les mêmes textes, on a les mêmes décrets, donc c'est un peu, «Mince! Qu'est-ce qu'il se passe ?»".

"D'un côté on est bon, de l'autre on peut pas, alors que ma façon de travailler ne change pas"

Son salon est un camping-car aménagé baptisé "La bulle de poils". Il ne reçoit que sur rendez-vous comme ce mardi, sur un parking d'Aubais. Les mesures barrières, il les respecte à la lettre. Il récupère le chien à l'extérieur de son véhicule, désinfecte tout après chaque toilettage, "la baignoire, la table, le matériel, le sol". Quant au propriétaire, il doit patienter dehors et le règlement se fait sur le pas de la porte. "Quand je vais faire mes courses au supermarché, je passe plus de temps avec des inconnus qu'avec ma clientèle sur tout le mois".

Fataliste, Jean-Luc Costa Roch s'en tient aux décisions des autorités administratives mais la réouverture des commerces et services ce samedi mettra fin pour lui à une situation "totalement incompréhensible".