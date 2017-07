Record : 2,25 kg de cancoillotte avalés en 10 minutes !

Gianni Massardi est devenu pour la troisième année consécutive le plus gros mangeur de cancoillotte de Franche Comté. A Larians Munans, face à 11 concurrents, c'est lui qui en a avalé le plus : 2,25 kilos en 10 minutes.

Gianni Massardi, un habitant de Jussey de 26 ans est devenu ce week-end pour la troisième année consécutive le plus gros mangeur de cancoillotte de Franche Comté. Le concours est le moment le plus important de la fête des sports organisée par le club de foot de Larians et Munans (Haute-Saône). La règle est simple, il faut avaler un maximum de cancoillotte froide en 10 minutes. Devant 10 000 personnes et dans une ambiance de folie, Gianni Massardi a englouti 9 pots de cancoillotte soit 2 kilos 250 en 10 minutes. Le mangeur arrivé second est loin derrière, seulement 6 pots soit 1 kilo 500 .

11 mangeurs et 1 mangeuse se sont affrontés © Radio France - Dimitri Imbert

C'est une question de volonté

Gianni Massardi remporte le concours pour la troisième fois, mais il n'a pas battu son record personnel qui est de 11 pots soit 3 kilos. Interrogé sur sa capacité incroyable, Gianni Massardi , la botte tatouée dans son cou s'est montré modeste et gai comme un Italien : "c'est une question de volonté, beaucoup de moral, c'est pas facile de manger des pots de cancoillotte parce que ça monte et...et pas très bon...faut pas se mentir ça va ressortir !"