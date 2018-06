Clisson, France

180.000 festivaliers pour la treizième édition du Hellfest, le week end dernier à Clisson. 180.000 fans de musique métal et... 400.000 litres de bière de vendue ! Record battu. Ça fait une moyenne de plus de deux litres par personne.

Les festivaliers préfèrent largement la bière au vin

Et on a maintenant la réponse à notre question : boit-on plus de bière ou de Muscadet au Hellfest ? Nous avons la réponse puisque ce ne sont "que" 23.000 litres de vin qui ont été vendus, Muscadet, rouge et rosé confondus. En revanche, on ne sait pas si tout a été bu.

