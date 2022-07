Record de gain PMU en Nouvelle-Aquitaine : un Périgourdin empoche 329.800 euros

Le PMU a publié son observatoire des grands gagnants du PMU en 2021. Sur les neuf gagnants de Nouvelle-Aquitaine en 2021, un Périgourdin a remporté le plus gros gain.

Il a misé deux euros, et a remporté 329.800 euros. Le PMU a publié ce jeudi 21 juillet son observatoire des grands gagnants de 2021, et le plus gros gagnant de la région Nouvelle-Aquitaine vient de Dordogne. Il a joué son ticket gagnant le 21 mars 2021 dans un point de vente de Terrasson-Lavilledieu.

Le seul parieur ayant remporté plus de 100.000 euros en Dordogne

Ce Périgourdin fait partie des neuf grands gagnants de la région, ceux ayant empoché plus de 100.000 euros. On ne sait pas s'il s'agit d'un homme, d'une femme, ni même si c'est un gros parieur : il ne s'est pas fait connaître auprès du PMU. Il a joué un quinté, la course où il faut parier sur les cinq premiers chevaux. Ce jour-là, ils sont quatre à avoir remporté cette somme.

Juste derrière lui parmi les plus gros gagnants de la région, des habitants de Lormont en Gironde et de Saint-Pierre-du-Mont dans les Landes ont remporté 328.253 euros. Un habitant de Taillan-Medoc en Gironde a gagné 309.878 euros. Le turfiste périgourdin est également le seul en Dordogne a avoir empoché plus de 100.000 euros.