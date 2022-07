Les membres de l'association des Métais ont rendu hommage à leurs aînés. Pour la 40e édition de "la fête de la madeleine" à Kerhinet en Loire-Atlantique, ils ont battu le record vieux de 1989 de la plus grande crêpe du monde : 7 mètres 40.

Record du monde battu à Kerhinet avec une crêpe géante de plus de 7 mètres

Les membres de l'association "Les Métais" ont battu le record de la plus grande crêpe du monde ce dimanche

À Kerhinet, on ne rigole pas avec les crêpes. Ce dimanche midi, les membres de l'association "Les Métais" ont établi un nouveau record pour la plus grande crêpe du monde : 7,40 mètres. La recette donne le tournis : 55 litres de lait, 300 œufs, 30 kilos de farine et 6 kilos de beurre pour 111 litres de pâte à crêpes.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Et qui dit crêpe géante, dit poêle géante. Gilles Le Gentil, président del'association des Métais, n'en revient pas _"_Ça a été quelque chose de la transporter, elle pèse plus de deux tonnes ! Il a fallu faire attention aux ponts et aux fils électriques. C'est impressionnant."

Trois cuistos suspendus pendant 30 minutes au-dessus de la poêle étalent la pâte à l'aide d'un rozell, sorte de petit râteau à crêpe. Ensuite, le feu est allumé en-dessous de cette immense poêle pour une cuisson d'environ 5 minutes. "En revanche, impossible de la retourner" sourit Gilles Le Gentil.