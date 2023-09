Record du monde de vitesse : François Pervis retente sa chance pour la deuxième fois aux États-Unis

Un an après, retour dans le Nevada pour François Pervis, à Battle Mountain, cette ville américaine plantée au milieu du désert. François Pervis y est désormais en terrain connu. Le champion mayennais de cyclisme sur piste va tenter de battre le record du monde de vitesse en vélo couché caréné qui est de 144 km/h.

ⓘ Publicité

En septembre 2022, François Pervis avait subi un accident très spectaculaire, l'un des pneus avait éclaté à pleine vitesse. Et le bonhomme s'en était sorti avec une vertèbre cassée. L'aventure avait un énorme goût d'inachevé. Le Mayennais de 38 ans revient sur les causes de cet accident : "On pense qu'il y a des camions qui ont dû passer sur la route avec peut-être des graviers qui sont tombés sur la route. Et je suis passé sur un gravier et puis, j'ai éclaté à 130 km/h."

Un vélo couché entièrement reconstruit

Les étudiants de l'Université d'Annecy ont eu un an de plus pour améliorer l'engin avec quelques évolutions sur le bolide en forme d'œuf : "J*'ai la chance d'avoir un nouveau vélo. Les étudiants de l'IUT d'Annecy en ont profité pour l'améliorer. L'intérieur du carénage a été revu, en parvenant à trouver quelques millimètres à droite, à gauche pour avoir un peu plus de place. La mécanique du vélo a été améliorée, on a gagné en légèreté."*

Une meilleure machine et un pilote plus entraîné estime aussi François Pervis : "J'ai eu une année d'entraînement en plus en tant que routier parce qu'à la base je suis un sprinteur. Là, l'effort que je dois faire pour battre le record du monde, c'est plutôt typé routier, donc un effort très long. Grâce à mon année supplémentaire de course sur route, j'ai pris de la caisse, de la résistance, de l'endurance. On part avec de meilleurs chances encore que l'année dernière. Je sais maintenant ce qui m'attend. Je sais comment le faire encore mieux. Cette petite expérience prise l'année dernière fera la grosse différence cette année."

Si la météo le permet, le champion mayennais et son équipe feront une tentative chaque matin et chaque fin de journée sur cette ligne droite de huit kilomètres, tracée au milieu du désert. Les qualifications se déroulent ce dimanche 10 septembre en fin d'après-midi (heure française).

Un vélo couché sans carénage sur lequel s'entraîne François Pervis sur cette longue ligne droite. - D.R