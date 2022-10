Record du monde : la plus grande choucroute jamais produite est désormais alsacienne

2363,46 kilos, ou plutôt 2,36346 tonnes. Voilà désormais le poids de la plus grande choucroute jamais produite dans le monde. Elle est l'œuvre des employés de la Maison Adam de Hoerdt. Un record du monde établi dans la nuit du samedi 8 octobre sur le parking du supermarché Cora de Haguenau (Bas-Rhin), où la foule s'est pressée dès les petites heures du matin pour acheter des portions.

L'affront est corrigé

"Je suis plus que fier. Ça prend aux tripes", a réagi, une larme à l'œil, Jean-Michel Kruth, à l'origine de cette initiative. Dès cinq heures du matin, les équipes de la Maison Adam de Hoerdt qu'il dirige, ont travaillé pour éplucher les pommes de terre, disposer le chou, disposer la viande. Au total, ce sont plus de 200 kilos de patates, 400 kilos de viande et 5000 knacks qui ont été nécessaires pour battre ce record. Tous ces produits ont été donnés par des producteurs locaux.

La distribution a commencé dès 9h30 ce matin sur le parking du supermarché de Cora à Haguenau © Radio France - Jules Hauss

Le record a été certifié dans la matinée par les huissiers présents sur place. Les 2363,46 kilos produits vont bien au-delà du précédent record détenu par une brasserie lyonnaise. En 1986, elle avait produit 1,5 tonnes de choucroute. C'est pour "corriger cette anomalie" que Jean-Michel Kruth et ses deux fils se sont lancés dans l'aventure.

"On était en séjour à Lyon et on a mangé dans la brasserie George. Mon fils m'a alors appris qu'elle détenait ce record. En tant qu'Alsacien et producteur de charcuterie, ça ne passait pas. On a donc réfléchi au projet. On a été freiné par le Covid, puis on a eu une année de pression immense. Mais grâce à la cohésion dans mon équipe, on arrive à ce moment exceptionnel", poursuit Jean-Michel Kruth.

Alignés à la chaine, les employés de la maison Adam remplissent des centaines de barquettes © Radio France - Jules Hauss

Je préfère même pas regarder la queue

Cette choucroute maxi format doit permettre de servir 3000 portions à 3€ chacune sur le parking du supermarché. Bien avant le début de la distribution, prévue à 9h30, des clients ont commencé à se presser pour acheter leur part. Les agents de sécurité ont ensuite du disposer des barrières pour diriger la foule. Des centaines de personnes étaient alignés toute la matinée sur le parking. "Je préfère même pas regarder la queue" rigole Antoine Kruth, responsable commercial de la maison Adam, en même temps qu'il remplit les barquettes.

Dans les cadis, les portions se comptent parfois par dizaines. Colette et André, venue des Vosges du Nord, en ont "pris pour toute la famille et pour la bonne cause." L'intégralité de la somme collectée grâce à la vente de cette choucroute sera en effet reversée à l'association "La Fabrique en Rose" qui lutte contre le cancer du sein.