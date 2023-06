Record du monde, lecteurs, organisation... Tout savoir sur la dictée géante sur les Champs-Elysées

Une dictée comme à l'école, mais au beau milieu des Champs-Elysées. Plus de 5.000 personnes sont attendues ce dimanche 4 juin pour cet événement organisé par le Comité Champs-Elysées , qui espère battre un record du monde sous la surveillance d'un juge du Guinness Book. Trois dictées sont au programme, avec à chaque fois 1.700 participants et une lecture assurée à tour de rôle par le journaliste littéraire Augustin Trapenard, l'écrivaine Katherine Pancol et l'adjoint aux Sports à la Ville de Paris, Pierre Rabadan.

1700 pupitres sur 6600m²

Cette immense classe d'école va prendre place dès 4 heures du matin, dans la nuit de samedi à dimanche. Il s'agira de disposer les 1700 pupitres, avec leur chaise, sur les Champs-Elysées, à partir de la rue Arsène Houssaye jusqu'à l'avenue George V. Un stylo et une copie d'examen seront également fournis à chacun des participants. Ces élèves d'une après-midi seront face à un écran géant de 102m², représentant le tableau noir, qui permettra de diffuser des messages pour la correction de la dictée.

Tout doit être prêt pour midi, avant le début de la première dictée prévue à 13 heures. Les textes seront lus depuis une scène, avec l'Arc de Triomphe en toile de fond. "On est avec un monument, l'Arc de Triomphe, il y a aussi l'Obélix, et la langue française est aussi un monument", sourit le président du Comité Champs-Elysées, Marc-Antoine Jamet, on est cité dans "La recherche du temps perdu" de Marcel Proust."

Les trois lecteurs seront sur une scène et devront respecter les règles en vigueur pour les dictées dites classiques. C'est-à-dire une lecture d'appropriation, puis une lecture lente avant de finir par une relecture globale du texte. Une trentaine d'enseignants sera également dans les rangs, au côté des participants, pour répondre aux questions ou aux éventuels problèmes. Le but n'est pas non plus de surveiller la triche, la dictée se veut bon enfant.

Reprise de la circulation à partir de 23 heures

Une fois l'exercice terminé, la correction collective se fera dans la foulée avec le journaliste Rachid Santaki, habité à ces dictées géantes. Ceux qui parviennent à faire moins de quatre fautes, seront alors relus par les enseignants. Les organisateurs réservent un prix pour la ou les copie(s) parfaite(s), sans faute d'orthographe.

La troisième et dernière dictée est prévue pour 18 heures. Les organisateurs estiment qu'il faut au moins une heure de battement entre chaque passage. La circulation routière doit reprendre à 23 heures. Avant même de commenter, l'événement connait déjà un grand succès : plus de 40.000 personnes sont inscrites, mais seulement 5100 ont été tirées au sort, et prévenues par mail. Il est bien sûr possible de participer à la dictée de manière libre, en marge de l'événement.